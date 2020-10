Alle theaters en bioscopen terug naar dertig man publiek

Alle theaters, bioscopen en concertzalen in Nederland moeten terug naar maximaal dertig man publiek. In de openbare ruimte gaat bovendien een mondkapjesplicht gelden. Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen aan.

Een groot aantal culturele instellingen kreeg de laatste weken een ontheffing van de veiligheidsregio en mocht meer dan dertig bezoekers ontvangen. Zo'n regionale aanpak werkt volgens Rutte niet gezien het alsmaar oplopende aantal coronabesmettingen. "De groepsgrootte gaat binnen overal naar maximaal dertig, geen uitzonderingen", aldus de premier. Personeel wordt niet meegeteld bij die dertig mensen. Veel instellingen besloten de deuren te sluiten omdat ze niet meer dan dertig bezoekers mochten ontvangen.

Evenementen worden volledig verboden. "Dat is heel breed. Van openluchtconcerten en buurtbarbecues tot kermissen." De dinsdag aangekondigde maatregelen gaan woensdag 22.00 uur in en gelden voor "een week of vier", aldus zorgminister Hugo de Jonge.

In theaters, bioscopen en concertzalen moet iedereen vanaf 13 jaar straks verplicht een mondkapje dragen. Het dringende advies een mondkapje te dragen in de openbare ruimte gold al, maar "dat gaf onvoldoende duidelijkheid" volgens Rutte. Het verplicht dragen van mondkapjes wordt "zo snel mogelijk" wettelijk geregeld.