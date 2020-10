Horeca-ondernemers denken dat sluiting geen zin gaat hebben

Horeca-ondernemers zien niet in hoe het sluiten van cafés en restaurants het coronavirus in bedwang moet krijgen. Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat alle horecagelegenheden met uitzondering van hotels vanaf woensdagavond de deuren moeten sluiten, om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.

‘Ik vind dit pakket aan maatregelen onzin”, zegt de Amsterdamse horeca-ondernemer Won Yip. ‘Dat de horeca dicht moet accepteer ik, maar wel als er in de hele maatschappij wordt doorgepakt. Dus ook alle sport verbieden, een avondklok, gewoon een volledige lockdown. Alleen dan heeft het zin.’

Ook Laurens Meyer, horecamagnaat en eigenaar van onder meer De Drie Gezusters in Groningen, denkt dat het sluiten van de horeca weinig gaat uithalen. ‘Misschien dat er door deze maatregelen even een dipje in het aantal besmettingen komt, maar als we dan weer opengaan beginnen we weer van voren af aan. Ik ben voor maatwerk in de horeca, zoals betere ventilatie en bijvoorbeeld temperatuurscans bij de ingang. Zulke ideeën hebben we ook al meerdere malen aangedragen. Corona verdwijnt niet zomaar, we moeten ermee leren leven.’

Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en ondernemer op de Grote Markt, vindt het ook niet in verhouding om de horeca helemaal te sluiten. ‘Maar een heel klein deel van het aantal besmettingen vindt plaats in de horeca. Maar nu het is besloten, vind ik vooral dat er goede steunmaatregelen moeten komen om ons de winter door te helpen. De horeca wordt onevenredig hard getroffen. Ondernemers hebben de bodem van hun portemonnee in zicht.’