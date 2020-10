AEX blijft steken rond vorige slotstand

De AEX is dinsdag met een minieme winst de handel uitgegaan. Elders in Europa werden juist aanzienlijke verliezen geleden. De opleving van het coronavirus drukt de stemming en een van de onderzoekersprogramma’s naar een coronavaccin kreeg een tegenvaller te verwerken. Op het Damrak ging de toeleverancier aan apotheken Fagron onderuit na een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 572,47 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 848,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gaven tot 0,9 procent prijs.

Van de hoofdfondsen waren financieel dienstverleners de grootste verliezers. De banken ING en ABN AMRO en verzekeraar Aegon eindigden onderaan met minnen tot 6,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van bijna 3 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft een kantoorgebouw in de regio Parijs voor 620 miljoen euro verkocht aan een groep Franse institutionele investeerders. Zwaargewicht ASML ging daags voor de kwartaalresultaten van de chipmachinemaker 2,5 procent vooruit.

MidKap

Fagron verloor 4,9 procent in de MidKap. Het bedrijf wist de kwartaalomzet op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel. Volgens analisten van de Belgische bank vielen de resultaten van Fagron in Europa tegen, terwijl het aandeel de afgelopen maanden flink is gestegen.

Op de lokale markt zakte Fastned 8,4 procent. Het snellaadbedrijf voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto’s de laatste tijd vanuit huis werken. Desondanks stegen de opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto’s afgelopen kwartaal en nam het klantenbestand toe.

Air France-KLM

Onder andere luchtvaartbedrijven verloren fors, nu de tweede golf van de corona-uitbraak in veel Europese landen het herstel van de reisbranche dwarszit. Air France-KLM zakte 4,3 procent en Lufthansa en British Airways-moeder IAG verloren tot 4,1 procent. Airbus daalde 3,5 procent nadat luchtvaartmaatschappij Delta had bekendgemaakt dat een flink aantal orders bij de Europese vliegtuigfabrikant zijn uitgesteld.

De euro was 1,1744 dollar waard, tegen 1,1808 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 40,38 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 42,51 dollar per vat.