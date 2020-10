Na anderhalve week weer een regio onder de signaalwaarde

Tussen alle coronacijfers van dinsdag zat één klein lichtpuntje. Voor het eerst in anderhalve week lukte het een veiligheidsregio om minder besmettingen te hebben dan de zogenoemde signaalwaarde. Dat is het niveau waarop de alarmbellen afgaan. Zeeland registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 21 positieve tests, oftewel 5,5 per 100.000 inwoners. De signaalwaarde is 7.