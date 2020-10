Boa’s willen maatregelen die ze kunnen handhaven

‘Bij een eerdere aankondiging moesten we gaan controleren achter de voordeur op een maximum aantal mensen in huis. Dat kan niet. Dus de maatregelen moeten realistisch zijn en dan is uniformiteit handig”, blikt Gerrits vooruit op de persconferentie van dinsdagavond. Daarin worden strengere coronamaatregelen aangekondigd omdat het aantal besmettingen fors blijft stijgen. De horeca krijgt te maken met verscherpte maatregelen en de verkoop van alcohol wordt mogelijk verboden na 20.00 uur in supermarkten, avondwinkels en via bezorgdiensten.

De controle daarop ligt uiteindelijk bij de politie en boa’s. ‘Maar in eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf”, vindt Gerrits. ‘Het is niet uitvoerbaar om alles te controleren, dus we moeten goed communiceren. Wij halen de rotte appels eruit en dan kunnen we handhaven. Maar er komt wel weer een taak bij.’

Gerrits benadrukt dat er met elke maatregelen weer extra druk bijkomt voor boa’s, en dat heeft zijn weerslag op de mensen. ‘De zorg heeft een piek gehad, maar het handhavingsapparaat heeft geen moment rust gekend. Het ziekteverzuim gaat omhoog, dus we moeten zuinig zijn op de mensen die we inzetten.’ Daarmee doelt hij op nieuwe cijfers onder boa’s die bij de NS werken. Onder de 650 boa’s is de uitval op dit moment 25 procent. ‘Dat is verdrievoudigd met normaal en dan kijk je nog maar naar één vervoerder”, besluit Gerrits.