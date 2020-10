De Jonge maant Eerste Kamer om spoed bij coronawet

De vier coalitiepartijen stemden voor, evenals PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP. De acht partijen hadden vooraf samen verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel. De tegenstanders van het wetsvoorstel stemden toch voor een aantal wijzigingen, omdat dit de wet in hun ogen wel beter maakte, zo lieten ze vorige week tijdens een debat weten.

Daarin bleek ook dat De Jonge kon leven met de aanpassingen. De steun van de vier oppositiepartijen is noodzakelijk om de wet ook door de Eerste Kamer te krijgen, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Meer inzicht en zeggenschap

De wijzigingen houden in dat de Tweede Kamer vooraf meer inzicht en zeggenschap krijgt over maatregelen die het kabinet wil invoeren om het coronavirus aan te pakken. De partijen kunnen de plannen dan eventueel bijsturen of afwijzen. Bij grote urgentie kan een maatregel wel direct ingaan, maar dan kan de Kamer binnen een week de maatregel alsnog bijdraaien of wijzigen.

Andere aanpassingen zijn een lagere coronaboete, van 390 naar 95 euro. Er is geen strafblad meer aan gekoppeld. Ook is de wet drie maanden geldig, waarna deze telkens kan worden verlengd. Het kabinet moet daarover de Kamer goed informeren en ook de Raad van State mag daarover zijn licht laten schijnen.

De betrokken senatoren in de Eerste Kamer zullen dinsdag nog bepalen wanneer en op welke manier ze aan de slag gaan met de wet, meldt een woordvoerder.