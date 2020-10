Brouwers willen dat horeca extra hulp krijgt van overheid

De bierverkoop in de horeca en bij evenementen is sinds de corona-uitbraak al met bijna 65 procent gedaald. Daarmee is de horeca in Nederland keihard geraakt de afgelopen maanden, stelt de Vereniging Nederlandse Brouwers. De organisatie maakt zich zorgen en vindt het van groot belang dat er vanuit de overheid extra hulp komt om de horeca ‘niet kapot te laten gaan”.

‘Dit is ongekend en eigenlijk niet te dragen voor horecaondernemers”, stelt directeur Lucie Wigboldus van de koepel achter onder meer Heineken, Duvel Moortgat, Grolsch en de Texelse Bierbrouwerij. ‘Het is heel dubbel. De gezondheid staat voorop en we hadden met zijn allen gehoopt dat het de afgelopen maanden bij zou trekken op een veilige manier. Hier is hard aan gewerkt. Maar nu blijkt dat het met de coronacijfers toch weer misgaat.’

Wigboldus maakt zich zorgen over hoe het verder moet met de horeca. ‘De horeca is zo’n belangrijk onderdeel van onze samenleving en in onze levens. En zij worden nu onevenredig hard geraakt.’

De brouwers kwamen afgelopen maanden al vaker met verontrustende cijfers naar buiten over de bierverkoop. Ook afgelopen zomer toen de coronamaatregelen verruimd werden en de zon scheen lag de bierconsumptie volgens de branchevereniging nog flink lager dan normaal. Zo is er in september ruim 29 procent minder bier verkocht in de horeca en bij evenementen vergeleken met vorig jaar.