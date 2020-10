Vijlbrief wil aanbieders ‘homogenezing’ belastingvoordeel afnemen

Organisaties die ‘homogenezing’ aanbieden, verliezen mogelijk belastingvoordelen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) stuurt de Belastingdienst erop af om te kijken of dat mogelijk is, en wil er zo nodig de wet voor aanpassen.

Uit onderzoek van De Gelderlander bleek afgelopen week dat sommige geloofsgemeenschappen te boek staan als algemeen nut beogende instellingen (anbi’s), terwijl zij omstreden therapieën aanbieden om homoseksualiteit te ‘genezen’. Een anbi betaalt bijvoorbeeld geen belasting over giften en schenkingen.

‘Dit soort praktijken ondermijnen de samenleving en dat moet stoppen’ aldus VVD-Kamerlid Helma Lodders, Tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer vroeg zij Vijlbrief naar de mogelijkheden om de anbi-status van deze instellingen in te trekken.

De staatssecretaris zei de walging van veel Kamerleden te delen. Hij gaat de Belastingdienst vragen erop te gaan controleren, en indien mogelijk ook op te treden. ‘Ik beschouw die praktijken niet als algemeen nut beogend.’ Dat zou al reden genoeg kunnen zijn om de anbi-status af te pakken. Zo niet, dan moet de wet worden veranderd, vindt Vijlbrief.

Uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer kwam afgelopen zomer naar voren dat naar schatting vijftien personen en organisaties in Nederland ‘homogenezing’ aanbieden. Een Kamermeerderheid wil deze praktijken strafbaar stellen. Dat zou het meteen ook makkelijker maken de anbi-status van organisaties in te trekken.