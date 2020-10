Belgische ziekenhuizen weigeren coronapatiënten over te nemen

Veertien Belgische ziekenhuizen hebben geweigerd om coronapatiënten van elders op te vangen. Dat is ‘niet solidair’ en ‘onaanvaardbaar”, schrijft het ministerie van Volksgezondheid volgens de Vlaamse krant De Standaard.

De ziekenhuizen in België, dat kampt met een alsmaar aanzwellende nieuwe golf besmettingen, moeten vanaf woensdag een kwart van hun intensivecarebedden vrijhouden voor coronapatiënten. Door patiënten over te brengen naar streken met minder besmettingen, kunnen in zwaar getroffen plaatsen als Brussel de ziekenhuizen ook hun gewone werk blijven doen. Maar een aantal ziekenhuizen verklaarde volgens De Standaard afgelopen weekend vol te liggen en hield de deur dicht.

In Nederland loopt de spreiding ook nog niet geolied.