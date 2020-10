Oppositieleider Wit-Rusland eist aftreden president met ultimatum

Tichanovskaja geeft de president 13 dagen om zijn ontslag aan te kondigen, het geweld op straat te stoppen en de politieke gevangenen vrij te laten. ‘Als op 25 oktober niet aan de eisen wordt voldaan, zal het hele land vreedzaam de straat opgaan,’ schrijft de oppositieleider in een verklaring.

‘Op 26 oktober zullen all bedrijven staken, worden alle wegen geblokkeerd en geen enkele staatswinkel zal iets verkopen,’ dreigt Tichanovskaja. Het ultimatum volgt nadat president Loekasjenko de politie maandag toestemming heeft gegeven om wapens te gebruiken tegen demonstranten. Zondag trad de politie al hard op tegen demonstranten en arresteerde ze honderden deelnemers. Maandag werden nog 189 mensen opgepakt tijdens protesten verspreid over het land.

In het Oost-Europese land wordt al weken massaal gedemonstreerd door burgers die af willen van Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Aanhangers van de oppositie denken dat in augustus verkiezingsfraude is gepleegd om de 66-jarige leider aan de macht te houden en zien Tichanovskaja als de rechtmatige winnaar. Zij ontvluchtte na de verkiezingen Wit-Rusland en verblijft nu in Vilnius in Litouwen.