Afgelopen week bijna 44.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld

In de afgelopen zeven dagen 43.903 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opnieuw een flinke toename. Vorige week meldde het instituut 27.485 positieve tests in de zeven dagen ervoor, de week daarvoor 19.326 en nog een week eerder 13.471.