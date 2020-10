Steeds meer werknemers worden gecompenseerd voor thuiswerken

Steeds meer werknemers krijgen een compensatie voor de kosten van het thuiswerken van hun werkgever. Thuiswerken is de norm nu het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft toenemen. Daardoor is het ook vaker onderdeel van gesprek bij cao-onderhandelingen. Zo krijgen de 40.000 medewerkers van Nederlandse callcenters binnenkort minstens 25 euro per maand wanneer ze fulltime thuis werken.

‘Op dit moment heeft elk callcenter een aparte regeling”, vertelt FNV-bestuurder Elly Heemskerk. ‘Straks krijgen alle medewerkers van callcenters in ieder geval een vergoeding.’ Volgens Heemskerk hebben sommige kleinere callcenters de huren van hun kantoren opgezegd, om geld te besparen. ‘Maar de werkgever moet voor een goede werkplek zorgen, ook als mensen thuis werken. Het gaat hier om mensen die iets meer dan het minimumloon verdienen, die hebben thuis vaak geen goede werkplek.’ FNV wijst erop dat een slechte werkhouding kan leiden tot lichamelijke klachten.

Maandag werd bekend dat medewerkers van waterschappen een thuiswerkbudget krijgen. Die bedraagt 3 euro per volledig thuis gewerkte werkdag. Elke medewerker ontvangt daarvoor in 2020 een bedrag van 250 euro. Daarnaast is een budget van 600 euro per persoon beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld een bureaustoel, zodat ook thuiswerkplekken kunnen voldoen aan de Arbowet. Eerder werd al een thuiswerkvergoeding opgenomen in de nieuwe cao voor rijksambtenaren. Die medewerkers krijgen een compensatie van 363 euro voor het thuiswerken.

Ook bij banken en verzekeraars wordt er gesproken over thuiswerkvergoedingen. Zo ligt het onderwerp ook op tafel bij de cao-onderhandelingen met ING. ‘Sommige bedrijven hebben nu al een regeling”, zegt FNV-bestuurder Gerard van Hees. Een aantal ondernemingen hebben de reiskostenvergoeding al omgezet naar een thuiswerkvergoeding. ‘Bij verzekeraar CZ krijgt iedereen bijvoorbeeld 50 euro per maand”, aldus Van Hees.

Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) becijferde eerder dat het een werknemer gemiddeld 2 euro per dag kost om thuis te werken. Het gaat dan om uitgaven aan extra verbruik van elektriciteit, water en gas. Maar het Nibud rekende ook kopjes koffie, wc-papier en de afschrijving op het bureau en stoel mee.