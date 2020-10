Hoge Raad: zedenzaak tegen oud-hoofdofficier kan doorgaan

De strafzaak tegen voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Vincent L. kan worden voortgezet bij de rechtbank in Den Haag. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld. L. wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling ontucht met een 16-jarige jongen heeft gehad.

L. werkte bij het functioneel parket (belast met fraude- en milieuzaken) in het arrondissement Amsterdam. Hij werd op 19 april 2017 aangehouden als verdachte van het plegen van zedenmisdrijven. In de zaak zijn reeds tien andere mannen veroordeeld.

De verdachte tekende bezwaar aan tegen de procedure, omdat er twee Amsterdamse officieren van justitie bij de vervolging zijn betrokken. Deze zaaksofficieren vallen echter onder het gezag van de hoofdofficier van justitie in Den Haag, zo is vorig jaar besloten. Eerder oordeelde het gerechtshof al dat de strafzaak tegen L. kan worden voortgezet. De advocaat van de verdachte ging daarna in cassatie bij de Hoge Raad. Die vindt dat de cassatieklachten van de advocaat ‘geen juridische vragen oproepen’ en noemt ze ongegrond.