Vier risiconiveau's in nieuwe routekaart tegen corona

Het kabinet komt met een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Dat meldt de Volkskrant, die de routekaart in handen heeft. Als het aantal besmettingen een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, volgen er automatisch maatregelen.

De routekaart bevat twee categorieën van maatregelen: stappen die sowieso worden genomen als er de besmettingen een bepaald niveau bereiken, en maatregelen die worden overwogen.

Het kabinet hanteert vier risiconiveau’s, onder meer op basis van hoeveel besmettingen er wekelijks per 100.000 inwoners zijn en het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intensive care: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Uitzonderingen

De cijfers van de laatste dagen zitten in de buurt van, of overschrijden, al de waarden van het "zeer ernstige" niveau. Een aantal aanstaande maatregelen dat deze week al uitlekte, komt ook voor in het lijstje onder "zeer ernstig".

Bij ‘zeer ernstig’ worden bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden gesloten en worden sportwedstrijden voor volwassenen verboden. Daarnaast is er nog een lijst van mogelijke ingrepen, zoals het "sluiten van sectoren met veel bezoekersstromen (pretparken, musea)" en het sluiten van "binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s en seksclubs".

Het kabinet maakt ook een aantal uitzonderingen. Met het oog op de grondwet worden bijvoorbeeld demonstraties en religieuze bijeenkomsten nog wel toegestaan. Ook zijn er enkele economische uitzonderingen (verblijf in hotels), en "maatschappelijk wenselijke" redenen (uitvaarten en bruiloften) om van de routekaart af te wijken.