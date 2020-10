Trump op campagne in cruciale staat Pennsylvania

President Trump is dinsdag op campagne in Pennsylvania. De uitslag in de staat kan volgens sommige waarnemers de uitkomst van de komende verkiezingen bepalen. De kans dat de winnaar in deze staat het hele land achter zich heeft, is erg groot volgens de kansberekenaars die zich op de Amerikaanse verkiezingen storten.

De berekenaars van website FiveThirtyEight (538) voorspellen dat Trump 84 procent kans heeft om te worden herkozen als hij hier wint, en Biden zelfs 96 procent kans heeft op het presidentschap als hij Pennsylvania achter zich weet. De website is genoemd naar het aantal kiesmannen in het college dat uiteindelijk de president kiest. Pennsylvania is goed voor twintig kiesmannen.

Trump spreekt rond 01.00 uur (woensdag) Nederlandse tijd zijn aanhangers toe op een vliegveld bij Johnstown. Plaatselijke media meldden dat de temperatuur van de mensen die naar Trumps bijeenkomst komen, zal worden opgemeten. En mensen die zonder mondkapje komen, krijgen er een bij de ingang. Trump heeft het coronavirus gehad, maar heeft dat niet meer onder de leden.

Joe Biden was 30 september in deze plaats ten oosten van Pittsburgh. Johnstown telt circa 20.000 inwoners en heeft zwaar te lijden gehad onder overstromingen en onder het wegvallen van de metaalindustrie in de jaren negentig. De zanger Bruce Springsteen betreurt de plaats in twee van zijn nummers, in The River komt het gebrek aan werk bij de ‘Johnstown Company’ ter sprake en in ‘Highway Patrolman’ wordt gerept over de ‘Johnstown Flood’.

Trump was in 2016 de eerste Republikeinse presidentskandidaat sinds lange tijd die Pennsylvania won, zij met met een minimale voorsprong van 0,7 procent. Voor Trump schaarden kiezers in de staat zich zes keer op rij achter een Democratische presidentskandidaat. De president ligt nu in Pennsylvania in peilingen met bijna 44 procent achter op Biden die ruim 51 procent van de ondervraagden achter zich kreeg.