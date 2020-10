Holleeder: bedreigingen zussen ‘verzinsels en flauwekul’

‘Verzinsels en flauwekul en een ordinaire strategie om haar boek te verkopen.’ Aldus bestempelde Willem Holleeder dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol de recent in de media gemelde bedreigingen van zijn zussen Astrid en Sonja. Volgens het Openbaar Ministerie zijn beide incidenten onderzocht en heeft dat vooralsnog niets opgeleverd. Een verband met Holleeder is evenmin aangetoond. Dat verband is ook niet door de zussen gesuggereerd.