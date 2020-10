‘Italië scherpt coronabeleid verder aan en verbiedt feesten’

Restaurants en cafés moeten om middernacht de deuren gaan sluiten. Ook mogen mensen vanaf 21.00 uur niet meer staand eten en drinken buiten horecazaken. Zo moet worden voorkomen dat zich daar een mensenmassa vormt. Schoolreisjes worden verboden en contactsporten voor amateurs aan banden gelegd.

Ook voor privé-evenementen gaan strengere regels gelden. Bij plechtigheden als huwelijken en begrafenissen mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Ook krijgen burgers het advies thuis mondkapjes te dragen als ze bezoek krijgen. Daarnaast geldt het advies om niet meer dan zes mensen van buiten het huishouden te ontvangen.

De maatregelen staan in een decreet dat ‘s nachts zou zijn ondertekend door premier Giuseppe Conte. De autoriteiten hebben dat document nog niet gepubliceerd.

Op 1 oktober maakte Italië voor het eerst in maanden weer melding van meer dan 2000 coronabesmettingen in een dag tijd. Daarna ging het hard. De autoriteiten maakten maandag melding van 4619 nieuwe coronagevallen. Het dodental door de coronacrisis staat in het Zuid-Europese land op ruim 36.000.