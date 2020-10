AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine minnen. Beleggers keken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase. Ook lanceert techgigant Apple later op de dag zijn nieuwe iPhone-modellen. Op het Damrak kwamen apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 571,63 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 851,45 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 3,6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het winkelvastgoedfonds heeft het kantoorgebouw SHiFT in de regio Parijs voor 620 miljoen euro verkocht aan een groep Franse institutionele investeerders. De verkoop maakt onderdeel uit van het plan van URW om voor 4 miljard euro aan bezittingen te verkopen voor het einde van volgend jaar.

Fagron zakte ruim 5 procent in de MidKap. De toeleverancier aan apotheken wist zijn vergelijkbare omzet in het derde kwartaal op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. De impact van het coronavirus bleef daarbij beperkt. Het bedrijf gaat ervan uit dat de economische onzekerheid blijft aanhouden en neemt maatregelen om de kosten te verlagen. Analisten van KBC Securities verlaagden het advies voor het aandeel.