Kleine winst voor Nikkei, Hongkong dicht door tyfoon

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten de fors hogere slotstanden op Wall Street, maar bleven voorzichtig in afwachting van de kwartaalcijfers van grote bedrijven. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong bleef de beurs de hele dag gesloten vanwege tyfoon Nangka.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 23.601,78 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek dankzij de rally onder Amerikaanse branchegenoten. Robotmaker Fanuc dikte ruim 4 procent aan. De Japanse leveranciers van Apple zaten eveneens in de lift in afwachting van de presentatie van de nieuwe iPhone-modellen van de Amerikaanse techreus later op de dag. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden klommen elk bijna 4 procent.

In China namen beleggers wat gas terug na de sterke opmars een dag eerder. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min ondanks een sterker dan verwachte toename van de Chinese export in september. Ook de invoer van het land viel vorige maand hoger uit dan voorzien. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1 procent bij.