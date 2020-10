Aanhoudingen bij 17 invallen in zuiden land wegens drugslabs

De politie heeft dinsdagochtend in een drugsonderzoek invallen gedaan in meerdere plaatsen in het zuiden van het land. Daarbij zijn vier mannen en twee vrouwen aangehouden. Maandagavond werd op de luchthaven in Eindhoven een zevende verdachte aangehouden.

De zeven worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor het maken van synthetische drugs.

De invallen waren onder andere in Den Bosch, Terneuzen, Uden, Veghel, Tilburg en Boxtel, Oedenrode, Den Dungen, Weert en Schijndel. Bij de doorzoekingen zijn grondstoffen aangetroffen en een groot geldbedrag.

In Terneuzen werd een container aangetroffen met een compleet (niet-functionerend) lab en 320 liter MDMA-olie, een hoeveelheid MDMA-kristallen en een aantal vaten vol met chemische stoffen. In Tilburg lag in een pand 300 liter methanol en in Veghel werd een lab in aanbouw aangetroffen met een enorme hoeveelheid chemische grondstoffen.

De politie kwam de groep op het spoor onder meer door informatie uit de afgeluisterde berichten van Encrochat, de versleutelde-berichtenservice die eerder dit jaar werd gekraakt. De zeven verdachten worden woensdag en donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.