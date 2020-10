Bloemendaal nog steeds rijkste gemeente van Nederland

Bloemendaal was in 2019 de rijkste gemeente van Nederland, met een doorsnee vermogen van 381.000 euro. Dat is bijna acht keer zoveel als het landelijke gemiddelde van bijna 50.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bloemendaal staat al jaren aan kop als rijkste gemeente van Nederland. Zelfs in 1931 stond de plaats al in de top tien van meest vermogende gemeenten.

In de top tien van rijkste gemeenten in 2019 staan ook veel Brabantse dorpen, waaronder Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot. Hier wonen veel ouderen en 65-plussers hebben vaker meer geld dan jonge mensen. In de top tien staan ook Laren, Rozendaal, Heemstede, Bunnik en het Noord-Hollandse Bergen.

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens was vorig jaar bijna een halve ton; 12.000 euro meer dan een jaar eerder. Dat komt doordat de waarde van huizen is gestegen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, was het vermogen vorig jaar gemiddeld ruim 15.000 euro, iets hoger dan in 2018.

Vooral de prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben invloed op het vermogen van huishoudens. Iets meer dan de helft van de huishoudens had in 2019 een eigen woning. Huizenbezit vormde met 60 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel.

De hoogte van het eigen vermogen is zeer afhankelijk van iemands levensfase. Huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar hebben nauwelijks vermogen en de hoogste vermogens bevinden zich bij de 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld.

De huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Rotterdam is het armst met een gemiddeld vermogen van ruim 6000 euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben vaak weinig vermogen.

