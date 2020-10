Japanner mag Machu Picchu zien na zeven maanden wachten

Een Japanner die vanwege de coronamaatregelen al bijna zeven maanden vastzit in Peru is bij hoge uitzondering toegelaten tot Machu Picchu. De populaire attractie is gesloten voor toeristen maar werd speciaal opengesteld voor Jesse Takayama.

‘Hij was naar Peru gekomen met de droom om naar binnen te kunnen”, zei cultuurminister Alejandro Neyra. Takayama mocht onder begeleiding van het hoofd van het park de ruïnes van de Incastad bewonderen.

Takayama had in maart een toegangskaartje bemachtigd. Hij had maar een paar dagen in Peru willen blijven, maar toen sloot het land zijn grenzen. ‘Dit is zo fantastisch. Bedankt”, zegt hij in een video die op de top van de Machu Picchu-berg werd opgenomen.

De attractie gaat volgende maand weer open voor toeristen uit binnen- en buitenland, zei de minister zonder een datum te noemen. Dan wordt 30 procent van het normale maximum van 675 mensen per dag toegelaten tot het UNESCO-erfgoed. ‘We zitten nog midden in een pandemie’ aldus Neyra. ‘Het zal met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen gebeuren.’