WHO-topman: coronavirus vrije loop laten is onethisch

Het is simpelweg onethisch om het gevaarlijke en nog niet volledig begrepen coronavirus de vrije loop te laten, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Volgens hem is het op deze manier nastreven van zogeheten groepsimmuniteit in de geschiedenis van de volksgezondheid nog nooit een strategie tegen een virusuitbraak of pandemie is geweest. Het virus onbelemmerd zijn gang laten gaan is dan ook ‘geen optie’ .