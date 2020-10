Protestmarsen in regio Den Haag verboden

Demonstraties in de regio Den Haag mogen alleen nog maar plaatsvinden op een vaste plek, die vooraf is afgesproken. De veiligheidsregio heeft besloten dat een protestmars door de stad niet meer wordt toegestaan vanwege het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus.

‘In het licht van het sterk oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland én Haaglanden is besloten dat demonstraties alleen statisch kunnen plaatsvinden”, aldus de veiligheidsregio. ‘Dat betekent dat demonstranten geen route mogen lopen, omdat blijkt dat tijdens het lopen van routes het moeilijker is afstand te houden. ‘

Op locaties waar gedemonstreerd wordt, moet verder voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden. Ook moeten ze, zoals altijd, ruim van tevoren worden aangemeld.

Volgens de veiligheidsregio neemt het aantal onaangekondigde demonstraties de laatste weken toe. Die demonstranten worden vanaf deze week naar het Malieveld of de Koekamp verwezen.