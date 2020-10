Getuigen gehoord in miljoenenvete tussen Ogilvie en RTL

Het einde van de miljoenenvete tussen medium Derek Ogilvie en RTL Nederland is nog niet in zicht. Maandag werden drie getuigen in de kwestie gehoord bij het gerechtshof in Leeuwarden. Er staan nog vier getuigenverhoren in de planning.

Ogilvie (55) en RTL liggen al jaren met elkaar overhoop over de opbrengsten van theatershows van 2008 tot en met 2016. Ogilvie eist 3,8 miljoen euro van RTL. Hij had naar eigen zeggen recht op 62,5 procent van de bruto-opbrengst van de shows. Dit staat in het contract dat eind 2008 was afgesloten, stelt hij. RTL heeft hem uitbetaald op basis van netto-opbrengst: na aftrek van alle kosten.

De rechtbank wees in 2018 ruim een ton toe aan Ogilvie, die in beroep ging. Begin dit jaar verschenen beide partijen voor het hof. Dat concludeerde eind maart dat het erop lijkt dat RTL juist heeft gehandeld. De rechters vinden het niet aannemelijk dat RTL een samenwerking zou zijn aangegaan waarbij Ogilvie niet deelt in de kosten. Bovendien zou Ogilvie in die jaren niet hebben geprotesteerd tegen de betalingen.

Aanvullend bewijs

Ogilvie mocht van het hof nog met aanvullend bewijs komen. De drie getuigen werden maandag gehoord op zijn verzoek. Behalve het medium zelf kwamen twee van zijn zakelijke adviseurs aan het woord. Zij verklaarden ook dat er uit de bruto-opbrengst betaald zou worden. Het hof heeft nog twee getuigenverzoeken gehonoreerd. Het is niet bekend wanneer die gehoord worden. De advocaten van RTL kondigden aan dat zij, na die verhoren, waarschijnlijk ook nog twee betrokkenen naar voren schuiven.

Ogilvie en RTL maakten van 2007 tot en met 2016 televisieprogramma’s als ‘Baby’s wil is wet’ en ‘The Ghost Whisperer’. In 2008 kwamen de theatershows erbij.