Ook Britse aandeelhouders Unilever achter verhuisplan

De Britse aandeelhouders van was- en levensmiddelenconcern Unilever zijn maandag akkoord gegaan met de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Houders van 99,5 procent van de aandelen schaarden zich achter het plan. Daarmee heeft de onderneming een zeer belangrijke stap gezet in het versimpelen van de structuur.

Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse aandeelhouders stemden in september al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen. Het verhuisplan wordt nu na de goedkeuring van de aandeelhouders naar verwachting eind november formeel doorgevoerd.