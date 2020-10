Eis 2 jaar cel voor straatrace met twee doden

Omdat Tahir Ç. (20) uit Oosterhout een ongeluk zou hebben veroorzaakt bij een straatrace op de A59 heeft het Openbaar Ministerie maandag bij de rechtbank in Breda twee jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Twee mensen overleden door het ongeval. Volgens de officier van justitie was er sprake van roekeloosheid en dood door schuld.

Het ongeluk gebeurde op 9 juni 2018. Een 16-jarige jongen die naast Ç. zat, overleed meteen. Een dag later overleed ook een 37-jarige man uit Etten-Leur, met wie Ç. aan het racen was. Verscheidene getuigen spraken over de gevaarlijke manier van rijden, rechts inhalen, bumper aan bumper en met snelheden tot boven de 180 kilometer per uur. ‘Het leek wel of andere auto’s stilstonden”, zei een van de getuigen.

Twee van de drie racende auto’s, allemaal een VW Golf, raakten elkaar die middag in de flank. Beide wagens vlogen rechts van de snelweg af, in de buurt van Made. De auto van de man uit Etten-Leur werd gelanceerd over de vangrail en belandde aan de overkant van de weg die onder de snelweg doorliep. Een hardloper die daar toevallig sportte, zag de auto over zich heen vliegen, merkte de rechter op.

Opgejaagd

Tahir Ç. ontkende dat hij aan het racen is geweest. Hij zei dat hij ongeveer 130 tot 140 kilometer per uur had gereden. Hij vertelde de rechters dat juist hij van de weg was gereden. ‘Ik voelde me opgejaagd, omdat ze achter me aan zaten. Ik gaf gas bij om naar rechts te gaan. Die andere twee Golfjes waren aan het racen geweest. Ik niet.’ Zijn advocate bepleitte daarom vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.