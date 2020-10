Van Ark: voldoende beschermingsmiddelen voor de zorgsector

Voor medewerkers in de zorgsector zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar om de tweede coronagolf aan te kunnen. Het gaat dan om het regulier en preventief gebruik van medische mondmaskers, handschoenen en isolatiejassen. Dat staat in een onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid heeft laten uitvoeren, schrijft zorgminister Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

‘Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland”, aldus Van Ark. Het gaat om alle vormen van zorg.

In het onderzoek is gekeken naar het verwachte regulier verbruik, preventief verbruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Tegelijk is een inschatting gemaakt van de voorraden bij de zorginstellingen, de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen aan deze instellingen. Daardoor ‘ontstaat er een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is voor de zorg”.

Kennis

De onderzoekers gingen daarbij uit van de kennis van de sector op deze terreinen. De uitkomsten zijn ook besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden.

Volgens Van Ark is de voorraad van de medische mondmaskers en isolatiejassen waarschijnlijk zelfs voldoende om een eventuele derde golf op te vangen. Momenteel liggen er ongeveer 600 miljoen goedgekeurde chirurgische mondmaskers op voorraad.

Handschoenen

Dat ligt anders bij de handschoenen. Daarvan is nog steeds een wereldwijde schaarste, waardoor er op termijn mogelijk een tekort aan kan ontstaan. Het LCH probeert daarom meer handschoenen in te kopen en kijkt naar de mogelijkheid om handschoenen zelf te maken in Nederland.

Zorginstellingen moeten zelf beschermingsmiddelen inkopen. Het LCH is een tijdelijke noodvoorziening als zorginstellingen en zorgverleners zelf niet aan genoeg beschermingsmiddelen kunnen komen. Dat gebeurde tijdens de eerst coronagolf.