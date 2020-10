‘Coronasituatie nu kritieker dan tijdens eerste golf’

De situatie rond het coronavirus is nu zorgwekkender dan tijdens de eerste golf van besmettingen van afgelopen voorjaar, vindt bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. ‘In het voorjaar beperkte het zich tot een aantal regio’s, nu doet het hele land mee”, zei hij in het radioprogramma 1 op 1.

Berden is tevens voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Noord-Brabant. Hij signaleert dat ‘het gedrag niet lijkt te veranderen”. Het lijkt er volgens Berden dan ook niet op dat de laatste aanscherpingen van de coronamaatregelen effect hebben. De ROAZ-voorzitter vindt dat meer inzet nodig is om mensen te houden aan basisregels, zoals afstand houden en drukke plekken mijden. Dat grote carnavalsvieringen niet doorgaan, vindt hij verstandig.

In het ETZ werd eind februari de eerste geïdentificeerde coronapatiënt van het land opgenomen. Berden vertelde in het radioprogramma dat zijn personeel nu ‘minder weerbaar’ is dan tijdens de eerste golf. Ook zijn medewerkers angstiger geworden, vooral omdat ze zich goed realiseren dat besmetting met het virus kan leiden tot langdurige klachten. Berden vreest dat ‘we niet meer zo hoog kunnen reiken als in het voorjaar.’

Voor ziekenhuizen is het nu weer een moeilijke opgave om te kiezen welke reguliere zorg ze laten doorgaan en welke zorg ze uitstellen om coronapatiënten te kunnen helpen. ‘Alle ballen op corona is nu niet meer vanzelfsprekend”, aldus Berden.