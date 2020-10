Afgelopen etmaal 6854 coronabesmettingen gemeld

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 41.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Amsterdam noteerde afgelopen etmaal 584 positieve tests en Rotterdam 433. In Den Haag kwamen 286 besmettingen aan het licht en in de gemeente Utrecht 184.

Stergevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 12. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 17 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 181.000 mensen in Nederland positief getest. Als het aantal positieve tests aanhoudt, komt dat aantal in de loop van deze week boven de 200.000 uit. Meer dan 13.000 mensen werden in een ziekenhuis opgenomen en van bijna 6600 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.