Advies aan partijen: komende tijd niet zomaar bezuinigen

Het is onverstandig om de komende jaren bezuinigingen of belastingverhogingen door te voeren om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Maar partijen moeten ook nog even afzien van structurele extra uitgaven of lastenverlichting als daar geen bezuiniging tegenover staat, adviseert een studiegroep die zich richt op de overheidsfinanciën.