Ook carnavalsevenementen in Eindhoven afgeblazen

Ook in Eindhoven zijn alle grote carnavalsfestiviteiten afgeblazen. De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) heeft dat maandag laten weten. In Lampegat, zoals Eindhoven met carnaval heet, worden in verband met corona geen grote carnavalsevenementen meer georganiseerd. ‘Geen optocht, geen tenten en geen prins komende carnaval in Eindhoven”, vatte burgemeester John Jorritsma het maandag samen.