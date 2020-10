Ierse McGuinness benoemd tot lid Europese Commissie

Vorige week gaf het Europees Parlement al met een overgrote meerderheid van stemmen het vertrouwen aan McGuinness, sinds 2004 lid van het EU-parlement en kopstuk van de christendemocratische fractie. Sinds 2017 was zij eerste vicevoorzitter van het parlement.

In augustus werd ze door de Ierse regering voorgedragen om Eurocommissaris Phil Hogan (Handel) op te volgen. Hogan was in ongenade gevallen nadat hij de coronaregels in eigen land had overtreden en diende daarop zijn ontslag bij het dagelijks EU-bestuur in. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had de Ieren gevraagd zowel een geschikte mannelijke als vrouwelijke kandidaat voor te dragen en koos na de sollicitatieprocedure voor McGuinness.