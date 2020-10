Advocaat Jos B.: hier zit niet de dader

Tegen de 57-jarige B. is afgelopen week een celstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het Openbaar Ministerie ‘kan het niet anders’ dan dat B. de dader is.

De 11-jarige Nicky verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden. B. heeft - na lang te hebben gezwegen - toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de heide maar de jongen was volgens B. toen al overleden. B. zou dat niet hebben durven melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. In de jaren tachtig had hij kinderen betast maar daar is hij niet voor veroordeeld.

Zwijgrecht

Roethof ging tijdens zijn pleidooi in op het zwijgen van zijn cliënt, B. doet dat mede op aanraden van zijn advocaat. ‘Cliënt is geen makkelijke prater, hij kan zich moeilijk uiten. Ik heb nu al meerdere keren gemerkt dat áls hij dan iets zegt, het direct uit zijn context wordt getrokken.’ Roethof wees er ook nadrukkelijk op dat zwijgen een recht is. ‘Dat mag nooit tegen iemand gebruikt worden.’

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.