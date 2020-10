‘Verpleeghuizen goed voorbereid op tweede golf’

De verpleeghuizen zijn ‘goed voorbereid’ op een tweede golf van het coronavirus. Dat zei Tamara Pieterse van zorgbrancheorganisatie ActiZ maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Dat beeld wordt gedeeld door Nieke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van de beroepsvereniging Verenso. ‘We hebben nu de middelen om ons werk te doen.’

Anders dan bij de eerste golf in het voorjaar beschikken verpleeghuizen nu over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. ‘Het is nu echt wel anders”, verklaarde Pieterse.

Oplopende besmettingen

Wel hebben beide deskundigen zorgen over het snel oplopende aantal besmettingen. Volgens Nieuwenhuizen is het belangrijkste om goede zorg te kunnen blijven leveren dat het personeel snel getest kan worden.

In het voorjaar was er een tekort aan beschermingsmiddelen in verpleeghuizen. Dat kwam onder meer door schaarste.