Nieuwe gevechten Armenië-Azerbeidzjan ondanks bestand

Armeense en Azerbeidzjaanse troepen waren maandagochtend opnieuw in gevechten verwikkeld ondanks een staakt-het-vuren. De twee partijen beschuldigen elkaar van het schenden van een wapenstilstand in de regio Nagorno-Karabach dat door bemiddeling van Rusland tot stand was gekomen.

Een AFP-correspondent in de Azerbeidzjaanse stad Barda, niet ver van de frontlinie, hoorde maandagochtend dreunende echo’s van beschietingen. In Stepanakert, de hoofdstad van Karabach, hoorde een AFP-fotograaf de geluiden van beschietingen vanuit de richting van de stad Hadrut.

De zwaarste gevechten in bijna drie decennia braken vorige maand uit in Nagorno-Karabach, een afgescheiden regio van Azerbeidzjan. Die staat sinds een oorlog in de jaren negentig onder controle van Armeniërs, maar wordt door geen enkele staat erkend.

Bijna vijfhonderd mensen omgekomen

Na marathongesprekken tussen de Armeense en Azerbeidzjaanse ministers van Buitenlandse Zaken in Moskou, stemden de aartsvijanden zaterdag vroeg in met een humanitair staakt-het-vuren. Maar de wapenstilstand heeft geen stand gehouden.

De oorlog in de jaren negentig, die eindigde met een staakt-het-vuren in 1994, resulteerde in de dood van ongeveer 30.000 mensen.

Volgens een telling op basis van cijfers van beide partijen zijn bij de laatste gevechten sinds vorige maand bijna vijfhonderd mensen omgekomen, onder wie meer dan zestig burgers.