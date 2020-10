Man (23) gooit inboedel van bekende van balkon

Een 23-jarige man uit Tilburg is zondagavond aangehouden nadat hij de inboedel bij een bekende had vernield. Hij gooide spullen vanaf het balkon naar beneden, meldt de politie.

Aan het begin van de zondagavond kreeg de politie een melding van een ruzie in een woning in Goirle, dicht tegen Tilburg aan. Bij aankomst bleek een 23-jarige man de inboedel van de bewoonster te vernielen. Spullen lagen over de grond bezaaid en werden van het balkon gegooid.

De man werd verzocht te vertrekken, maar daarbij verzette hij zich. Hij schold agenten uit en een gebalde vuist konden zij net ontwijken, aldus de politie. Daarop werd hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij nog vast zit.