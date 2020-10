KPN klimt op Damrak door overnamespeculatie

Het aandeel KPN was maandag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij overnamespeculatie rond het telecomconcern. De Europese beurzen openden overwegend in het groen. De aandacht ging onder meer uit naar de opmars van het coronavirus in veel Europese landen en de ontwikkelingen rond de onderhandelingen over het steunpakket in de Verenigde Staten. Ook begint deze week het kwartaalcijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 569,18 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 853,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,2 procent.

KPN steeg bijna 7 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. KPN en EQT weigeren commentaar te geven. Volgens de bronnen zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden en is het niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. Analisten van KBC Securities verhoogden daarnaast hun advies voor KPN.