Aanhangers Trump verzamelen zich bij luchthaven Orlando

Aanhangers van president Trump verzamelen zich sinds zondagavond al bij een luchthaven ten noordoosten van Orlando voor de eerste verkiezingsbijeenkomst van Trump sinds zijn coronabesmetting, aldus plaatselijke media. Trump komt naar een staat die hij in 2016 op het nippertje won. Hij kreeg 1,2 procent meer stemmen dan de toenmalige Democratische kandidaat Hillary Clinton. In peilingen ligt hij in Florida nu 4 procent achter op Joe Biden.

Orlando is de grootste plaats in het district Orange County waar Trump destijds slechts 35 procent behaalde. Belangrijk om in Florida als eerste uit de bus te komen is aanhang onder de vele latino’s, die meer dan een kwart van de bevolking vormen. In Orange County is 27 procent van de bevolking van Latijns-Amerikaanse komaf. Volgens de statistieken is 1 procent van Nederlandse komaf.

Volgens een recente peiling doet Biden het steeds beter onder Amerikanen van Latijns-Amerikaanse komaf. Cubaanse latino’s blijven de Republikeinen over het algemeen trouw, maar anderen verkiezen steeds meer de Democraten. Die domineren vooral het dichtbevolkte zuidoosten, inclusief Miami, maar ook de regio van Orlando.

Een zoon van Trump, Donald junior, was zondag al op campagne in Orlando. Hij trekt door Florida in een bus met ‘Fighters Against Socialism’ (Strijders tegen socialisme). Volgens Donald junior is er nog werk te doen om de achterstand in de peilingen in te halen, maar volgens hem is de werkelijke aanhang van zijn vader, net als in 2016, groter dan de opiniepeilers beweren.

De aanhangers worden vanaf 22.00 uur onze tijd toegelaten tot het terrein waar de president volgens de planning circa 01.00 uur (dinsdag) onze tijd het woord zal voeren. Het is zijn eerste ‘Make America Great Again’ bijeenkomst sinds 30 september in Minnesota. Hij was toen naar verluidt al een eerste keer positief op het virus getest. Volgens zijn artsen is hij volkomen genezen en draagt hij het virus niet meer onder de leden.