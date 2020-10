Beschikbaarheid van laadpalen wordt in ‘real time’ zichtbaar

Het moet voor elektrische rijders inzichtelijk worden waar vrije laadpalen beschikbaar zijn, hoe snel die opladen en hoe duur stroom daar is. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil de wet aanpassen, zodat alle aanbieders van laadpalen in Nederland verplicht worden die informatie in ‘real time’ te delen.

Deze data mogen aanbieders niet voor zichzelf houden maar moeten ze ook beschikbaar stellen voor bouwers van bijvoorbeeld navigatieapps of prijsvergelijkers. Elektrische rijders hebben zo ook onderweg actuele informatie.

De staatssecretaris wil hen hiermee ‘zekerheid en vertrouwen’ geven. ‘Laadstress’ zou voor veel mensen een drempel zijn om elektrisch te gaan rijden, zegt het ministerie van Infrastructuur.

Tweede Kamer

De regel moet vanaf 1 juli 2021 ingaan en gaat maandag in consultatie. Dat houdt in dat mensen een reactie kunnen geven op het voorstel. Hoewel het plan nog door de Tweede Kamer moet, zal dit waarschijnlijk geen belemmering zijn. Het was immers de Kamer zelf die om dit initiatief vroeg.

Nergens ter wereld staan zoveel laadpalen per vierkante kilometer als in Nederland, zegt het ministerie. Volgens een schatting zijn er in 2021 ruim tweehonderd nieuwe laadpalen per werkdag nodig om het groeiende aantal elektrische auto’s bij te benen. Het kabinet vindt dat onderweg opladen ‘op termijn net zo makkelijk moet zijn als het laden van je telefoon”.