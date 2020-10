Iets meer faillissementen in september

Er werden in september 8 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Concreet ging het om 211 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 40. Dat is er één meer dan in augustus. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, aldus het CBS. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Uit de gegevens van het statistiekbureau blijkt wederom dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.