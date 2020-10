Veiligheidsberaad praat weer over aanvullende maatregelen corona

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.