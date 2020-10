Rechtbank vonnist in zaak vader van ontvoerd meisje Insiya

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen Shehzad H., die wordt verdacht van het organiseren van de ontvoering van zijn destijds 2-jarige dochter Insiya. Het meisje werd in september 2016 met geweld weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam, naar Duitsland gebracht en uiteindelijk door haar vader meegenomen naar India. Het inmiddels 6-jarige kind is daar nog steeds.