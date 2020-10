‘Liever geen deal met Britten dan slechte visserijafspraken’

‘Het Verenigd Koninkrijk heeft tot nu toe onaanvaardbare voorstellen gedaan”, zei Girardin in een interview met de Franse krant Journal du Dimanche. De vissers van het land ‘hebben het niet bij het verkeerde eind’ door te zeggen dat ze liever geen deal zouden hebben dan een slechte, voegde ze eraan toe.

Haar opmerkingen werden ondersteund door de Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clement Beaune, die op de Franse radio heeft gezegd dat Frankrijk niet zou toegeven en dat er begin november een akkoord nodig is. ‘We moeten onze kalmte niet verliezen in de laatste dagen van de onderhandelingen, want dan kunnen slechte concessies worden gedaan”, aldus Beaune.

Doorbraak

Niet alleen in Frankrijk is sprake van een harde opstelling. De Britse premier Boris Johnson heeft een soortgelijk standpunt ingenomen. Hij vertelde de Franse president Emmanuel Macron zaterdag dat Groot-Brittannië zich blijft inzetten voor het zoeken naar een handelsovereenkomst met de Europese Unie, maar niet tegen elke prijs. Johnson benadrukte de noodzaak van een doorbraak op het gebied van onder meer visserijrechten en staatssteun. Dat zijn tevens de twee grootste twistpunten tussen de partijen.

De Britten stapten per 1 februari uit de EU maar tot het eind van het jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen. Voor 15 oktober moet er enige duidelijkheid zijn over een mogelijke overeenkomst voor na die tijd, heeft Johnson onlangs aangegeven. Ook vanuit Brussels perspectief zouden de onderhandelingen spoedig moeten worden afgerond. Dit om na goedkeuring door de lidstaten en het Europees Parlement tijdig van kracht te kunnen worden.