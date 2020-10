Arrestaties bij demonstratie in Wit-Rusland

Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zondag zeker vijftig actievoerders opgepakt. Dat meldden ooggetuigen aan lokale media.

De actievoerders waren de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Aleksandr Loekasjenko, ondanks een verbod. De oppositie had de achterban opgeroepen om zondagmiddag deel te nemen aan de Mars van Trots. Zondagochtend verschenen voorafgaand aan het protest militairen en politie in de straten van Minsk en werden door de veiligheidstroepen straten afgesloten.

Het is het negende achtereenvolgende weekeinde dat in de ex-Sovjetrepubliek tegen Loekasjenko wordt gedemonstreerd. Die claimde de overwinning van de verkiezingen op 9 augustus terwijl volgens de actievoerders is gefraudeerd. De demonstranten eisen ontslag van Loekasjenko, de vrijlating van alle politieke gevangenen en eerlijke en vrije nieuwe verkiezingen.