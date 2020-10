Groep jongeren trekt spoor van vernielingen in Bergambacht

Op bij het bericht geplaatste foto’s is te zien dat bij een sportaccommodatie ruiten beschadigd zijn, terrasmeubilair overhoop is gehaald en met containers is gegooid. Verschillende containers liggen in een sloot. Op de Henry Dunantstraat en de Poorthuisstraat zijn ook stenen tegen ruiten van woningen gegooid en zijn van diverse auto’s de ruitenwissers gesloopt, aldus de politie.

Volgens getuigen bestond het groepje uit drie of vier jongemannen. Politie roept getuigen op zich te melden. Ook hoopt de politie op camerabeelden van de vernielingen.