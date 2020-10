Drie arrestanten nog vast na demonstratie in Den Haag

Er zitten nog drie arrestanten vast na de onaangekondigde demonstratie tegen de tegen de zogenoemde coronaspoedwet zaterdagavond op Het Plein in Den Haag. In totaal werden 5 personen aangehouden. Onder hen was ook Willem Engel van Viruswaarheid, aldus jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Twee mensen zijn met een bekeuring naar huis gestuurd. De andere drie worden zondag gehoord, aldus de politie.