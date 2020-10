Twee aanhoudingen bij beëindiging feest in Vlissingen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen aangehouden bij de beëindiging van een feest in een loods aan de Singel in Vlissingen, waar enkele tientallen mensen aanwezig waren.

De 19-jarige man uit Oost-Souburg en een 20-jarige man uit Koudekerke werden gearresteerd omdat ze weigerden te vertrekken. In totaal hebben vijftien mensen een boete gekregen, aldus de politie. Een aantal feestgangers ging er direct vandoor toen ze de agenten aan zagen komen.