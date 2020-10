Oppositie in Wit-Rusland roept op tot ‘Mars van Trots’

De oppositie in Wit-Rusland verwacht zondag honderdduizenden deelnemers aan nieuwe protesten tegen de omstreden leider Aleksandr Loekasjenko. Volgens een oproep van de democratiebeweging moeten mensen in het hele land luidkeels hun recht op nieuwe verkiezingen vanaf 13.00 uur opeisen in een zogenaamde Mars van Trots.