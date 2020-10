Walibi stopt met halloweenactiviteiten vanwege corona

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen schrapt per direct alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland. Volgens een woordvoerster heeft de directie daartoe besloten ‘in goed overleg met de gemeente Dronten en de veiligheidsregio’ en vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in het land.

Directe aanleiding tot het besluit vormt de wijze waarop zaterdag de drukke dag is verlopen in het park. ‘We werden verrast door de zware regenval. Mensen gingen schuilen en we merkten dat 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren niet meer goed mogelijk was. We hebben nog mondkapjes uitgedeeld. Maar het voelt, ook gezien de huidige ontwikkelingen rond het virus, niet goed om hiermee door te gaan.’

Het park zou vanwege de halloweenfestiviteiten openblijven tot en met 1 november. Die sluiting is nu een week vervroegd naar 25 oktober. Volgens Walibi krijgt iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de afgelaste activiteiten uiterlijk in november bericht over een compensatieregeling.